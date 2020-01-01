Олеся Максименко В Перми подведены итоги аукциона на аренду земли под строительство многоэтажного дома На конкурс поступило 12 заявок Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Аукцион на аренду земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома выиграло ООО «Специализированный застройщик «Ларец-Инвест», сообщает «Рифей-Пермь».

Всего на конкурс поступило 12 заявок, победитель предложил стоимость годовой аренды в размере 12,65 млн руб. — на 8,8 млн руб. меньше первоначальной цены.

На участке площадью 1,8 тыс. кв. м по адресу ул. Капитана Гастелло, 6 застройщик может возвести 10-этажный жилой дом. Срок аренды земельного участка — четыре года и 10 месяцев.

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