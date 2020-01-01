Олеся Максименко В Пермском крае — 569 новых случаев инфицирования коронавирусом В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 543 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье диагностировано 569 новых случаев заражения OVID-19.

За этот же период от коронавируса вылечились 287 человек, умерли 32 жителя региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в стационарах 543 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе превысило отметку в 109 тыс. человек.

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