Елена Синица
Инспекторов ДПС, обезвредивших пермского стрелка, наградят почётными грамотами Перми
Также они получат единовременную выплату
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На рассмотрение в Пермскую городскую думу поступили проекты постановления о награждении почётными грамотами Перми сотрудников ДПС, обезвредивших стрелка в ПГНИУ.
Согласно постановлениям, Константина Калинина и Владимира Калинина наградят за «совершение героического поступка и самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации».
Кроме этого, постановление предполагает единовременную выплату сотрудникам.
Напомним, 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Первыми на место прибыли двое сотрудников ДПС. Пока Владимир Макаров выводил людей с территории университета, Константин Калинин направился в химический корпус, где и обнаружил стрелка. На просьбу сотрудника полиции сложить оружие Бексмансуров открыл огонь и был ранен. Первую помощь на месте ему оказал Калинин.
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