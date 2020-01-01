Елена Синица Инспекторов ДПС, обезвредивших пермского стрелка, наградят почётными грамотами Перми Также они получат единовременную выплату Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Калинин и Владимир Макаров

На рассмотрение в Пермскую городскую думу поступили проекты постановления о награждении почётными грамотами Перми сотрудников ДПС, обезвредивших стрелка в ПГНИУ.

Согласно постановлениям, Константина Калинина и Владимира Калинина наградят за «совершение героического поступка и самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации».





Кроме этого, постановление предполагает единовременную выплату сотрудникам.





Напомним, 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Первыми на место прибыли двое сотрудников ДПС. Пока Владимир Макаров выводил людей с территории университета, Константин Калинин направился в химический корпус, где и обнаружил стрелка. На просьбу сотрудника полиции сложить оружие Бексмансуров открыл огонь и был ранен. Первую помощь на месте ему оказал Калинин.

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