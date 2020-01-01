Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Константин Яковлев официально вступил в должность худрука Пермского ТЮЗа Его кандидатура прошла согласование в департаменте культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Яковлев / фото: Роман Горбатовский

Как сообщил «Новому компаньону» начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, 13 октября после прохождения юридических формальностей он согласовал кандидатуру режиссёра Константина Яковлева на должность художественного руководителя Пермского театра юного зрителя.

Согласно уставу учреждения, его художественный руководитель назначается директором по согласованию с учредителем — департаментом культуры. Договор с Яковлевым директор театра Артём Агеев подписал ещё 11 октября. Сейчас, после утверждения в мэрии, режиссёр может приступить к своим новым обязанностям.

Вскоре Яковлев пройдёт официальное представление коллективу театра в новом качестве.









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