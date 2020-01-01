Андрей Стрельцов Пермские арбалетчики удачно выступили на чемпионате России Они не смогли превзойти только одну команду Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: РО ДОСААФ России Пермского края vk.com/dosaaf59

Второе место в командном зачёте заняла команда Пермского края на Чемпионате России по стрельбе из арбалета, полевой дивизион.

Наш дуэт в составе Сергея Татарчука и Ангелины Данченко пропустил вперёд только команду — из Москвы. Также у прикамских спортсменов четыре бронзовые награды в различных упражнениях в личном зачёте: три у Ангелины и одна у Сергея.

Добавим, в соревнованиях, которые проходили в Астраханской области, приняли участие спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского и Пермского края, Московской, Астраханской и Иркутской областей.

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