Олеся Максименко В Прикамье резко возросло количество заражённых территорий Новые заболевшие выявлены в 29 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 29 муниципалитетах Пермского края. По количеству заразившихся лидируют Пермь и Соликамский округ: 282 и 57 новых инфицированных соответственно.

В Краснокамском и Суксунском округах — по 22 диагноза COVID-19, в Пермском районе и Чердынском округе — по 20, в Чернушинском округе — 18, в Березниках и Берёзовском округе — по 16, в Сивинском округе — 15, в Куединском — 11.

В Кунгуре и Юсьвинском округе выявлено по девять жителей с коронавирусной инфекцией, в Гремячинском — восемь, в Кудымкарском — шесть, в Кунгурском районе и Октябрьском округе — по четыре новых случая, в Кудымкаре, Нытвенском, Еловском и Кишертском округах — по три, в Верещагинском и Очёрском — по два, в Бардымском, Горнозаводском, Лысьвенском, Ординском, Уинском и Юрлинском округах — по одному.

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