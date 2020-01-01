Елена Синица В центре Перми будет увеличена стоимость платной парковки В планах — и расширение площади платной зоны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 13 октября, в прямом эфире на своей странице во Вконтакте глава Перми Алексей Дёмкин сообщил о планах властей расширить в городе зону платной парковки, а на некоторых её участках увеличить цену.

«На протяжении последнего полугода мы обсуждали этот вопрос. Планируем локальное увеличение зоны платной парковки в местах деловой активности. Проведя анализ и увидев, что в часы деловой активности, заполняемость парковочных мест составляет 90% и более, мы приходим к выводу о необходимости увеличения стоимости», — сказал Алексей Дёмкин.





При этом, мэр не уточнил границы предполагаемого расширения платных парковок в Перми и территорий, где вырастет цена. Не назвал он и сроки. Алексей Дёмкин лишь отметил, что платные парковки — это «не инструмент повышения доходов бюджета, это экономический инструмент повышения деловой активности».





Ранее сообщалось, что новая подзона платной парковки в Перми может появиться между улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова. Предполагалось, что в её пределах стоимость поднимется с 20 до 25 руб. в час.

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