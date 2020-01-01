Елена Синица Избран новый руководитель реготделения ЛДПР Им назначен Константин Бусовиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 12 октября, состоялось заседание Высшего Совета ЛДПР. На нём Константин Бусовиков был избран руководителем Пермского регионально отделения ЛДПР. Об этом сообщается на сайте партии.

«Желаю Константину удачи и верю, что позиция партии усилится с молодым депутатом координатором», — прокомментировал ранее занимавший пост руководителя реготделения Олег Постников.





Напомним, Постников занимал должность с марта 2021 года. Сейчас он остаётся руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края.



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