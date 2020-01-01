Елена Синица

Избран новый руководитель реготделения ЛДПР

Им назначен Константин Бусовиков

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Во вторник, 12 октября, состоялось заседание Высшего Совета ЛДПР. На нём Константин Бусовиков был избран руководителем Пермского регионально отделения ЛДПР. Об этом сообщается на сайте партии.

«Желаю Константину удачи и верю, что позиция партии усилится с молодым депутатом координатором», — прокомментировал ранее занимавший пост руководителя реготделения Олег Постников.

Напомним, Постников занимал должность с марта 2021 года. Сейчас он остаётся руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края.

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