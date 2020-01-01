Олег Постников утверждён координатором Пермского регионального отделения ЛДПР Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федорович

Как и писал «Новый компаньон», сегодня, 22 марта, на очередном заседании Координационного совета Пермского регионального отделения ЛДПР новым координатором единогласно выбран руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников.

Его кандидатура была предложена Высшим советом партии ЛДПР 18 марта.

Олег Постников уже занимал должность координатора Пермского регионального отделения ЛДПР с марта 2016 года по 19 марта 2019 года. Возвращение его на пост связано с предстоящими выборами в Государственную думу и Законодательное собрание Пермского края.

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