Олег Постников вновь возглавит реготделение ЛДПР Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском региональном отделении ЛДПР сменился координатор. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов».

По информации «Нового компаньона», на эту должность, предположительно, вернулся руководитель фракции партии в Заксобрании Олег Постников. Сам он от комментариев отказался.

Отметим, что Постников возглавлял реготделение с марта 2016 года. В марте 2019 года координатором стал Константин Бусовиков. Он был переизбран на эту должность в июне 2020 года.

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