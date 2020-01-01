Елена Синица На Пермской набережной появилось «Временное счастье» Его установил уличный художник Арсений Швабский Поделиться Поделиться Твитнуть

Временное счастье

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Уличный художник Арсений Швабский установил на набережной Камы «Временное счастье» вместо известного арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщает «ВЕТТА».

«Счастье за горами» демонтировано, но оставить свой город несчастным я не могу. Поэтому представляю вам свое счастье! Временное», — сообщил художник в своей группе во «ВКонтакте».





Напомним, сейчас «Счастье не за горами» хранится на складе. После окончания ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала, который продлится до декабря 2022 года, достопримечательность вернётся на прежнее место.





Ранее руководитель городского департамента по культуре Василий Головин предположил , что на время арт-объект можно установить временно рядом с Музеем современного искусства PERMM.

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