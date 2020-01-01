Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь лишится своего «Счастья» Арт-объект демонтируют на время реконструкции очередного участка набережной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арт-объект «Счастье не за горами» — визитная карточка пермской набережной — будет демонтирован в ближайшие дни. Начинается реконструкция очередного участка набережной — от причала № 4 до магазина «Речник», и подрядчик — компания «ТехДорГрупп» — уже начал разбирать бетонное покрытие напротив известного арт-объекта художника Бориса Матросова.

По словам руководителя городского департамента по культуре Василия Головина, на время ремонта набережной арт-объект будет демонтирован и удалён с территории реконструкции, которая, согласно планам, продлится до декабря 2022 года. Василий Головин считает, что за это время арт-объект тоже можно отреставрировать и установить временно рядом с Музеем современного искусства PERMM, а затем вернуть на набережную.

По мнению директора музея Наили Аллахвердиевой, нельзя просто механически переместить арт-объект: он должен как-то концептуально отражать городскую ситуацию. То, что «Счастье» исчезнет с набережной и следующий весенний паводок пермяки встретят без обязательных фотографий на его фоне, Наиля Аллахвердиева считает травмирующей для города новостью. Свои соображения по поводу временной дислокации знаменитой надписи директор музея сообщит в ближайшее время.

Василий Головин уверил, что «Счастье не за горами» не начнут демонтировать, пока его новое месторасположение не будет согласовано.





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