Ирина Ивенских избрана заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению Депутат избралась в парламент по 61-му «пермскому» одномандатному округу Поделиться Поделиться Твитнуть

депутат Госдумы Ирина Ивенских

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Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских стала заместителем председателя комитета по просвещению, об этом она написала на свой странице в Facebook.

— Я вошла в состав комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по просвещению. Коллеги доверили мне быть заместителем председателя этого комитета, — сообщила Ивенских.

Напомним, ранее появился поимённый список членов 32 комитетов Госдумы, в пять из которых вошли и народные избранники от Пермского края.

Ирина Ивенских (округ №61) стала членом комитета по просвещению, Роман Водянов (округ №59) вошёл в комитет по безопасности и противодействию коррупции, Антон Немкин (депутат Госдумы от пермского списка «Единой России») — в комитет по информационной политике. Депутат Дмитрий Скриванов (округ №60) перешёл на работу в комитет по контролю, а Игорь Шубин (округ №58) остаётся в комитете по бюджету и налогам.





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