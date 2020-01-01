Олеся Максименко Депутаты Госдумы от Пермского края выбрали себе комитеты «Новички» вошли в комитеты по просвещению, информационной политике, безопасности и противодействию коррупции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная думы нового созыва определилась с составами комитетов. Издание РБК опубликовало поименный список членов 32 комитетов, в пять из которых вошли и народные избранники от Пермского края.

Так, «новички» нижней палаты российского парламента — Ирина Ивенских (округ №61), Роман Водянов (округ №59) и Антон Немкин (прошёл в Госдуму от пермского списка «Единой России») соответственно пополнили ряды комитетов по просвещению, безопасности и противодействию коррупции, информационной политике.

Депутат Дмитрий Скриванов (округ №60) перешёл на работу в комитет по контролю, а Игорь Шубин (округ №58) остаётся в комитете по бюджету и налогам.





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