Олеся Максименко В Прикамье уменьшилось количество «заражённых» территорий Новые случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки наибольшее количество новых инфицированных COVID-19 выявлены в Перми, Чусовском округе и Березниках: 344, 60 и 28 случаев заражения соответственно.

Кроме того, коронавирусом заразились 27 жителей Лысьвенскогоокруга, 17 — Пермского района, 15 — Соликамского округа, 14 — Краснокамского, 12 — Добрянского, восемь — Горнозаводского, шесть — Осинского, пять — Берёзовского.

В Большесосновском районе, Оридинском и Чернушинском округах — по трое заболевших, в Кунгуре — двое, в Верещагинском, Карагайском, Красновишерском, Куединском и Октябрьском округах — по одному.

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