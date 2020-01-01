Тёплая погода установилась в Пермском крае на три дня Воздух в регионе может прогреться до +15 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

В Пермском крае в ближайшие трое суток средняя температура воздуха в Прикамье будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой «Метеоролог и я».

Ранее синоптики обещали прогрев воздуха до +9...+14 градусов, однако при отсутствия ветра и облачности не исключено повышение температуры до +15.

«Скорее всего, это последние теплые дни в этом году», — полагают метеорологи.

Потепление в регионе продержится трое суток: с 13 по 15 октября, после чего вновь начнётся похолодание и пойдут дожди.

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