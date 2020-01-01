Андрей Стрельцов Ещё один хоккеист из Ярославля прибыл в пермский «Молот» Это произошло благодаря договору о сотрудничестве между клубом КХЛ и пермской командой Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Тютнев / фото:hclokomotiv.ru

В состав пермского ХК «Молот» влился молодой форвард ярославского «Локомотива» Павел Тютнев. Это произошло благодаря договору о сотрудничестве между клубом КХЛ и пермской командой.

По данным пресс-службы «Молота», игрок — воспитанник воскресенской школы хоккея. В составе юниорской сборной страны стал победителем Мирового Кубка вызова 2018 года, проходившего в Канаде.

В МХЛ провел 85 матчей. В них набрал 56 очков за результативность при показателе полезности «+40».

В сезоне 2020/2021 вызывался в основу «Локомотива», где сыграл в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также в 8 матчах плей-офф Кубка Гагарина.





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