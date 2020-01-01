Олеся Максименко Молодёжный фестиваль «Место силы Пермь» пройдёт на заводе Шпагина Вход — при наличии QR-кода или ПЦР-теста Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

Молодёжный фестиваль «Место силы Пермь» пройдёт в краевой столице 24 октября на площадке завода Шпагина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году на мероприятие приглашены только современные исполнители и группы. Хедлайнерами выступят группы «Начни с начала», OLIVIA и El Capitan.

Также будут организованы шесть основных зон: сцена, мастер-классы, тренинги, диджитал и проекты «АртКуб» и «Прятки в темноте».

Фестиваль продлится с 15:00 до 21:00, возрастное ограничение — 12+. Вход на мероприятия свободный, но организаторы напоминают о необходимости наличия QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала фестиваля. При себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.