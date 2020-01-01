Елена Синица
В Перми 16 октября без холодной воды останутся два десятка домов
Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ
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В субботу, 16 октября, в Перми вновь пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».
Поясняется, что отключение связано с проведением планово-ремонтных работ.
Так, с 09:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
— ул. Водников, 29А;
— ул.Грибоедова, 130;
— ул.Калинина, 36;
— ул.Каляева, 17;
—ул.Капитанская, 12;
— ул.Кировоградская, 194;
—ул.Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;
— ул.Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 32А, 44.
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