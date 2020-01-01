Елена Синица В Перми 16 октября без холодной воды останутся два десятка домов Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 16 октября, в Перми вновь пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что отключение связано с проведением планово-ремонтных работ.





Так, с 09:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам:





— ул. Водников, 29А;





— ул.Грибоедова, 130;





— ул.Калинина, 36;





— ул.Каляева, 17;





—ул.Капитанская, 12;





— ул.Кировоградская, 194;





—ул.Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;





— ул.Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 32А, 44.

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