Елена Синица

В Перми 16 октября без холодной воды останутся два десятка домов

Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ

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Кран нет воды

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В субботу, 16 октября, в Перми вновь пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что отключение связано с проведением планово-ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

— ул. Водников, 29А;

— ул.Грибоедова, 130;

— ул.Калинина, 36;

— ул.Каляева, 17;

—ул.Капитанская, 12;

— ул.Кировоградская, 194;

—ул.Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;

— ул.Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 32А, 44.

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