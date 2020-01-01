Олеся Максименко В Пермском крае — 552 новых случая заражения COVID-19 За сутки коронавирус стал причиной смерти 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 552 новых случая заболевания коронавирусом.

За этот же период выздоровели 337 жителей Прикамья, 30 человек скончались.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 4552 пациента находятся в стационарах, в тяжёлом состоянии — 525 человек, 201 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

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