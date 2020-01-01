Только треть жителей Пермского края поддерживают введение QR-кодов
Противники нововведения чаще всего встречаются среди юристов
Треть жителей Прикамья (32%) в целом поддерживают инициативу властей по введению QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Сторонники меры уверены, что она улучшит эпидемиологическую ситуацию в регионе. Опрос провели сотрудники российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.
Против нововведения высказались 57%. А 11% затруднились с ответом.
Больше всего сторонников введения QR-кодов оказалось среди представителей таких профессиональных сфер, как «Наука, образование» (40%), «Строительство» (37%) и «Информационные технологии» (36%).
Противников QR-кодов больше всего среди юристов (70%).
В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» против введения QR-кодов выступили 59% опрошенных.
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