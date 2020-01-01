Только треть жителей Пермского края поддерживают введение QR-кодов Противники нововведения чаще всего встречаются среди юристов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Треть жителей Прикамья (32%) в целом поддерживают инициативу властей по введению QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Сторонники меры уверены, что она улучшит эпидемиологическую ситуацию в регионе. Опрос провели сотрудники российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Против нововведения высказались 57%. А 11% затруднились с ответом.

Больше всего сторонников введения QR-кодов оказалось среди представителей таких профессиональных сфер, как «Наука, образование» (40%), «Строительство» (37%) и «Информационные технологии» (36%).

Противников QR-кодов больше всего среди юристов (70%).

В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» против введения QR-кодов выступили 59% опрошенных.

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