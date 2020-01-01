Елена Синица Чайковскую администрацию оштрафуют за нарушение закона о конкуренции Размер штрафа составит 50 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

г. Чайковский

Чайковский городской суд признал законным постановление Пермского УФАС о наложении штрафа в размере 50 тыс. руб. на администрацию Чайковского городского округа. Ведомство нарушило Закон о защите конкуренции, передаёт пресс-служба УФАС.

По данным антимонопольщиков, власти Чайковского создали видимость конкуренции среди предпринимателей. Администрация утвердила конкурсную шкалу для оценки участников по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок». Её применение не обеспечивало соперничество между перевозчиками, так как не учитывало местные особенности рынка.





Поясняется, что согласно этой шкале, участникам конкурса с опытом осуществления пассажирских перевозок от одного года до 25 лет присваивается одинаковое количество баллов. За счёт чего по этому критерию действующие на территории Чайковского перевозчики приравниваются друг к другу. На территории как города, так и края нет предпринимателей с опытом работы в сфере регулярных пассажирских перевозок более 25 лет.





По мнению антимонопольного ведомства, этот критерий не позволяет выявить лучшие условия оказания услуг в сфере пассажирских перевозок.





В связи с чем УФАС предписало администрации Чайковского прекратить нарушение Закона о защите конкуренции. Администрации был дан срок до 31 мая для изменения шкалы, но этого сделано не было.

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