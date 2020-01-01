Андрей Стрельцов
«Молот» завершил серию домашних игр победой
Пермская хоккейная дружина обыграла «Ижсталь»
«Молот» в ходе чемпионата ВХЛ встретился на своём льду с «Ижсталью» и победил со счётом 4:0. Хозяевам удалось забить быстрый гол.
Уже на третьей минуте отличился Руслан Шайхулов. Алексей Шубин забросили шайбу в ворота ижевчан сразу после начала второй двадцатиминутки. А в третьем периоде матча Матвей Банников и Камиль Шиафотдинов подвели итог поединка.
Эта победа стала третьей в домашней серии игр. Ещё два поединка подопечные Альберта Логинова проиграли по буллитам.
Уже 16 октября «Молот» начнёт выездную серию игр матчем в Нефтекамске против «Тороса».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.