Андрей Стрельцов «Молот» завершил серию домашних игр победой Пермская хоккейная дружина обыграла «Ижсталь» Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

«Молот» в ходе чемпионата ВХЛ встретился на своём льду с «Ижсталью» и победил со счётом 4:0. Хозяевам удалось забить быстрый гол.

Уже на третьей минуте отличился Руслан Шайхулов. Алексей Шубин забросили шайбу в ворота ижевчан сразу после начала второй двадцатиминутки. А в третьем периоде матча Матвей Банников и Камиль Шиафотдинов подвели итог поединка.

Эта победа стала третьей в домашней серии игр. Ещё два поединка подопечные Альберта Логинова проиграли по буллитам.

Уже 16 октября «Молот» начнёт выездную серию игр матчем в Нефтекамске против «Тороса».

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