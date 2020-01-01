Олеся Максименко Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 25 муниципалитетах Прикамья Наибольшее количество заразившихся — в Перми, Краснокамском, Верещагинском и Карагайском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 25 территориях Прикамья. Наибольшее количество инфицированных — в Перми, Краснокамском, Верещагинском и Карагайском округах: 333, 43 и по 24 заразившихся соответственно.

Также коронавирус диагностирован у 21 жителя Нытвенского округа, у 19 — Частинского, у 16 — Осинского. По девять заразившихся — в Большесосновском районе, Очёрском, Куединском и Сивинском округах, по семь — в Бардымском и Ильинском, четыре — в Пермском районе, три — в Лысьвенском округе, по два — в Еловском и Оханском округах.

По одному заболевшему — в Кудымкаре, Кунгурском районе, Чайковском, Добрянском, Соликамском, Суксунском, Чернушинском и Чусовском округах.

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