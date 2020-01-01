Андрей Стрельцов
Сборная Пермского края по гребле на лодках отличилась на Кубке России
Наши спортсменки завоевали три серебряные медали
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На гребном канале в Ростове прошёл Кубок России по гребле на лодках класса «Дракон». Пермский край выставил три экипажа: мужской, женский и смешанный.
Успех сопутствовал пермским спортсменкам — они финишировали вторыми на трёх дистанциях: 200 м, 500 м и 2000 м.
Всего за победу боролись представители из 10 регионов России.
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