Андрей Стрельцов Сборная Пермского края по гребле на лодках отличилась на Кубке России Наши спортсменки завоевали три серебряные медали Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

На гребном канале в Ростове прошёл Кубок России по гребле на лодках класса «Дракон». Пермский край выставил три экипажа: мужской, женский и смешанный.

Успех сопутствовал пермским спортсменкам — они финишировали вторыми на трёх дистанциях: 200 м, 500 м и 2000 м.

Всего за победу боролись представители из 10 регионов России.

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