Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать семь мобильных пунктов вакцинации В них можно привиться от коронавируса и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На этой неделе в Перми будут работать семь мобильных пунктов вакцинации. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Так, с 11 до 18 часов 13 октября можно будет привиться в пункте у Цирка (ул. Уральская, 112). В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

⠀

На первом этаже ТРК «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162Б) можно вакцинироваться 13, 14, 15 октября 2021 с 16 до 20 часов; 16 и 17 октября 2021 с 12 до 18 часов. Там можно поставить «Спутник Лайт» и вакцину от гриппа.

⠀

Также пункт вакцинации будет работать в гипермаркете Магнит «Семейный» (ул. Светлогорская, 15А) 12 и 15 октября с 11:00 до 17:00; 16 октября с 9 до 13 часов. Поставить можно «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцину от гриппа.

⠀

На втором этаже «Пермской ярмарки» (Шоссе Космонавтов, 59) прививки будут ставить с 11 по 15 октября с 12:00 до 17:00;

В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

⠀

Также мобильный пункт вакцинации разместится на первом этаже ТРК СПЕШИLOVE (ул. Спешилова, 114) с 12 по 17 октября с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

⠀

В помещении медпункта СК «СПОРТХОЛЛ» (проспект Парковый, 58а) вакцинироваться можно 12 и 14 октября с 10;00 до 12:00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.





Также 12, 13, 14, 15 октября с 12:00 до 19:00 будет работать мобильный пункт вакцинации в Индустриальном районе. Место стоянки автобуса — между ТРК «Столица» и ДК им. Гагарина.





В наличии — «Спутник-Лайт», «Спутник-V», а также вакцина против гриппа. Гражданам, сделавшим прививку однокомпонентной вакциной «Спутник-Лайт», будет оформлен QR-код.

⠀

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.