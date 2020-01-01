Олеся Максименко В Перми скончался старший врач станции скорой помощи Евгений Светлаков Ему было 57 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

ТК «Ветта»

Старший врач Пермской станции скорой помощи Евгений Светлаков ушёл из жизни в ночь на воскресенье, сообщает ТК ВЕТТА.

Евгению Аркадьевичу было 57 лет, в сфере здравоохранения он проработал более 35 лет. Прошёл путь от медбрата до старшего врача оперативного отдела Пермской станции скорой медицинской помощи. На эту должность он был назначен в 2017 году. Евгению Светлакову было 57 лет.

Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования родным и близким Евгения Аркадьевича.

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