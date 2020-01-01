Олеся Максименко Смертность от коронавируса среди жителей Прикамья старше 60 лет выросла в 9,6 раза Данные приведены по сравнению апрелем-августом 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

85,1% от общего числа умерших от COVID-19 в Пермском крае — жители старше 60 лет. В апреле-августе текущего года смертность среди данной категории населения выросла в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Если в 2020 году в апреле-августе скончались 212 человек старше 60 лет, то в 2021 году — 2027 жителей. При этом количество умерших с каждым месяцем растёт, сообщает пресс-служба краевого минздрава: в июне скончались 145 человек, в июле — 511, в августе — 1076.

Вакцинировано же только 39% жителей старше 60 лет — 223 614 человек, тогда как для формирования коллективного иммунитета среди этой категории населения иммунизация должна составлять 90%.

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