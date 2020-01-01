Елена Синица В Перми появится центр профилактики когнитивных расстройств Открытие состоится 12 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на базе научно-клинического центра ПГМУ появится центр профилактики когнитивных расстройств у лиц старшего возраста. Его открытие состоится 12 октября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе волонтёров-медиков Пермского края.

Отмечается, что в центре можно бесплатно пройти скрининг на изменение когнитивного здоровья. Затем по его результатам будут выдаваться рекомендации. В частности, по местам, куда можно обратиться за медицинской помощью в регионе.

Помимо этого, в центре будут проводиться уроки когнитивного здоровья в рамках программы «Школа активного долголетия». В планах также открытие «Школы Ухода» для родственников, осуществляющих уход за больными с когнитивными изменениями или заболеваниями. Центр в Перми в рамках программы благотворительного фонда «Память поколений» — Деменция.net. Проект реализует Пермское реготделение ВОД «Волонтёры-медики».

На открытии будут присутствовать представители краевого минздрава, руководитель центра когнитивных нарушений и научно-клинического центра ПГМУ Вера Черкасова, главный внештатный гериатр Пермского края Наталья Ярославцева.

«Проблема когнитивного здоровья, к сожалению, стигматизирована в нашей стране и многие признаки серьёзных заболеваний воспринимаются людьми как особенности характера пожилого возраста, что в корне не верно. Более того, население плохо осведомлено о важности ранней диагностики когнитивных изменений: именно она может стать решающей в предотвращении серьезных последствий, — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова. — Сегодня свыше двух миллионов человек в России уже столкнулись с проблемами памяти, мышления и другими когнитивными изменениями, которые являются первыми признаками очень серьезных болезней, как деменция и болезнь Альцгеймера».

Екатерина Круглова также отмечает, что прогнозам к 2030 году этими заболеваниями будут охвачены более 1 млрд людей по всему миру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.