Мария Сыропятова Владельцы детских игровых комнат в ТРК Прикамья просят о смягчении режима ограничений на их работу Предприниматели пожаловались на убытки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Собственники и руководители детских игровых комнат в Пермском крае подготовили обращение к губернатору региона Дмитрию Махонину с просьбой отменить ограничения на работу своих заведений. О письме «Новому компаньону» сообщили источники в отрасли.

Авторы обращения считают, что ограничения на их работу не будут способствовать снижению заболеваемости коронавирусом, а приведут к скоплению взрослых и детей в других ещё незакрытых развлекательных заведениях.

Кроме того, владельцы детских игровых комнат отмечают, что несут финансовые потери — арендодатели не готовы снижать арендные ставки.

Напомним, с начала октября в Прикамье приостановлена работа детских игровых комнат в торгово-развлекательных комплексах и центрах региона. Решение принято оперштабом в связи со сложной эпидобстоновкой по COVID-19. Ограничения будут действовать минимум до 1 ноября 2021 года.

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