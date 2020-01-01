Елена Синица Состояние пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ улучшилось Сам нападавший находится в состоянии средней степени тяжести Поделиться Поделиться Твитнуть

Шесть пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ продолжают лечение в Москве. Двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Напомним, по данным на 7 октября, состояние одного из пациентов оценивалось как тяжёлое, и лишь один пострадавший чувствовал себя удовлетворительно.





В ведомстве также добавили, что сам нападавший Тимур Бекмаснуров (госпитализирован в Пермскую краевую больницу) сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. Ещё несколько дней назад оно оценивалось, как тяжелое.









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