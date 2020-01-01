В Пермском крае выявлено 549 новых случаев заражения коронавирусом За сутки выздоровел 331 пациент, скончались 28 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 549 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека госпитализированы, остальным прописано амбулаторное лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 227 пациентов мужского пола, 322 — женского. Среди заболевших 68 детей, 75 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 206 — в возрасте от 30 до 49 лет, 122 — от 50 до 64 лет и 78 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 107 323.

За сутки выздоровел 331 пациент, скончались 28.

В ковидных отделениях больниц продолжает лечение 4541 человек, 214 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда снизилась до 8,8%.

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