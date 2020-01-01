Елена Синица Лига безопасного интернета попросила МВД проверить песни на пропаганду терроризма В перечень для проверки вошли композиции девяти исполнителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Лига безопасного интернета попросила МВД и Следственный комитет проверить песни девяти популярных среди детей и подростков исполнителей на пропаганду терроризма. Об этом сообщает директор Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина в своих соцсетях.

Как отметила Мизулина, эксперты изучили соцсети подростков, нападавших на учебные заведения. При изучении был составлен список песен, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.





При этом, список исполнителей и песен не разглашается.





«Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы. Это своего рода плейлист колумбайнеров. Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России», — отметила Мизулина.









Напомним, ранее Екатерина Мизулина связала стрельбу в ПГНИУ с творчеством Моргенштерна.





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