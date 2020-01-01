Елена Синица Екатерина Мизулина связала стрельбу в Перми с творчеством Моргенштерна Адвокат исполнителя считает это попыткой политиков «хайпануть» Поделиться Поделиться Твитнуть

Моргенштерн / фото: 9111.ru

Трагедия в Перми связана с пропагандой насилия через лидеров общественного мнения, в том числе Моргенштерна. Такое мнение высказала в своих социальных сетях член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем», — написала Мизулина.





Позднее в разговоре с Газета.ru она добавила, что по их предварительным данным стрелок был фанатом Моргенштерна.





«Это целенаправленная кампания идеологического характера для распространения информации, связанной с насилием, шок-контентом, информацией о маньяках и серийных убийцах, наркотиках и проституции, — считает Мизулина. — Все эти сообщества, группы и блогеры работают для того, чтобы сформировать определенные настроения у подростков и подтолкнуть их к совершению агрессивных действий».





Адвокат исполнителя Сергей Жорин же высказал «Известиям» мнение, что это запоздалые попытки политиков «хайпануть».





«На мой взгляд, это самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед, — говорит адвокат. — Во времена моей юности популярным было выражение «во всём виноват Чубайс», сейчас, вероятно, во всём виноват Алишер Моргенштерн».





Сам же исполнитель в своём личном профиле в Instagram написал следующее : «Борьба с Моргенштерном — новый уровень. Может каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок».

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