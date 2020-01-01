Олеся Максименко За неделю первую прививку от COVID-19 поставили более 22 тыс. жителей Прикамья В целом в регионе вакцинировано 32,1% взрослого населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привились 22,1 тыс. человек, полностью прошли курс иммунизации 9,8 тыс. жителей Прикамья.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в целом с начала прививочной кампании первым и вторым компонентами вакцины привиты 645,5 тыс. человек. По данным регионального Роспотребнадзора, это 53% населения, подлежащего обязательной вакцинации, или 32,1% всего взрослого населения Прикамья.

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