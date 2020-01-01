Елена Синица Реготделение «Единой России» определилось с кандидатами на вакантные мандаты Кандидатуры выбраны как в краевой парламент, так и в гордуму Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиум регполитсовета «Единой России» предложил кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Так, на место Алексея Пушкова в краевой парламент предложена кандидатура Георгия Ткаченко. Сам Пушков избран сенатором от Пермского края.

Городской избирком предложил кандидатуру Олега Шлыкова для замещения вакантного мандата депутата Пермской гордумы. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Галины Соколовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.