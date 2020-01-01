Елена Синица
Реготделение «Единой России» определилось с кандидатами на вакантные мандаты
Кандидатуры выбраны как в краевой парламент, так и в гордуму
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Президиум регполитсовета «Единой России» предложил кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
Так, на место Алексея Пушкова в краевой парламент предложена кандидатура Георгия Ткаченко. Сам Пушков избран сенатором от Пермского края.
Городской избирком предложил кандидатуру Олега Шлыкова для замещения вакантного мандата депутата Пермской гордумы. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Галины Соколовой.
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