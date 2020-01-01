Жителей Пермского края ожидает тёплая и сухая неделя Дожди вероятны лишь в понедельник и выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье в ближайшие семь дней ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса. Дожди ожидаются только в понедельник и выходные, всего выпадет до половины нормы осадков.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и Я», в понедельник, 11 октября, местами пройдут умеренные дожди, температура воздуха поднимется до +11°. Во вторник осадки прекратятся, но будет пасмурно, дневная температура не превысит +7…+12°. К среде потеплеет до +14°, а облачность уменьшится.

По предварительным данным, немного похолодает в выходные дни и вернутся осадки. Дневная температура составит +6…+11°.

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