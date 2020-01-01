Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 21 муниципалитете Прикамья Более 90% заразившихся — жители Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых заболевших коронавирусом в Пермском крае за минувшие сутки — жители столицы региона: 513 случаев.

По трое заразившихся — в Кунгуре и Чусовском округе, по двое — в Краснокамском, Кудымкарском, Лысьвенском, Нытвенском,Октябрьском и Соликамском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Губахе, Александровском, Берёзовском, Верещагинском, Гремячинском, Добрянском, Еловском, Осинском, Очёрском и Уинском округах.

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