Олеся Максименко
Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 21 муниципалитете Прикамья
Более 90% заразившихся — жители Перми
По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых заболевших коронавирусом в Пермском крае за минувшие сутки — жители столицы региона: 513 случаев.
По трое заразившихся — в Кунгуре и Чусовском округе, по двое — в Краснокамском, Кудымкарском, Лысьвенском, Нытвенском,Октябрьском и Соликамском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Губахе, Александровском, Берёзовском, Верещагинском, Гремячинском, Добрянском, Еловском, Осинском, Очёрском и Уинском округах.
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