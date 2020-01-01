Андрей Стрельцов «Амкар» уступил ФК «Урал-2» Это третье подряд поражение пермского футбольного клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

Амкар-Пермь

Константин Долгановский

Футболисты «Амкара» проиграли в домашнем матче чемпионата второго дивизиона ФНЛ дублю екатеринбургского «Урала» со счётом 0:2.

Гости забили в средине первого тайма. Хозяева могли вскоре сравнять счёт, но Даур Квеквескири не реализовал пенальти, попав в штангу. Уже в дополнительное время матча гости ещё раз сумели забить гол в ворота красно-чёрных: 0:2. Это третье поражение подряд для красно-чёрных. Ранее они потерпели неудачу в двух выездных матчах.

Следующая игра для «Амкара» состоится 17 октября на домашней арене против новотроицкой «Носты».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.