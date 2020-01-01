Андрей Стрельцов
«Амкар» уступил ФК «Урал-2»
Это третье подряд поражение пермского футбольного клуба
Футболисты «Амкара» проиграли в домашнем матче чемпионата второго дивизиона ФНЛ дублю екатеринбургского «Урала» со счётом 0:2.
Гости забили в средине первого тайма. Хозяева могли вскоре сравнять счёт, но Даур Квеквескири не реализовал пенальти, попав в штангу. Уже в дополнительное время матча гости ещё раз сумели забить гол в ворота красно-чёрных: 0:2. Это третье поражение подряд для красно-чёрных. Ранее они потерпели неудачу в двух выездных матчах.
Следующая игра для «Амкара» состоится 17 октября на домашней арене против новотроицкой «Носты».
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