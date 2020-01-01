Елена Синица В Прикамье выявлено 553 новых случая заражения коронавирусом Среди заболевших 78 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 553 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 14 человек лечатся в больницах, 539 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 236 пациентов мужского пола, 317 — женского. Также среди заболевших 78 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболел 81 человек, от 30 до 49 лет — 190 человек, 124 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 106 774.

Сейчас в больницах края находится 4325 человек, из которых 216 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 8,9%.

За эти же сутки выздоровел 381 человек, умерло — 30.

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