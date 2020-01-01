Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 26 территориях края Больше всего случаев зафиксировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 544 случаев COVID-19. Они зафиксированы в 26 территориях.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Перми — 249 человек. На втором месте по числу инфицированных Пермский муниципальный район. Там выявлен 51 случай.





В Суксунском городском округе заболевание подтверждено у 26 человек , в Краснокамском — у 23, в Березниках — у 20. В Чусовском городском и в Сивинском муниципальном округах выявлено по 19 случаев, в Соликамском городском округе — 14, в Кунгуре — 13, в Верещагинском городской округе — 12.





По 10 случаев зафиксировали в Частинском и Кишертском муниципальных, Нытвенском и Чердынском городских округах, а также в Большесосновском муниципальном районе.





В Ильинском городском округе выявлено девять новых инфицированных, в Очёрском городском и Карагайском муниципальном — по семь, в Ординском округе — шесть.





По пять заражённых человек в Оханском и Добрянском городских округах, по три в Кунгурском и Березовском муниципальных округах. В Бардымском и Еловском муниципальных и Лысьвенском городском округах по одному заболевшему.

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