Андрей Стрельцов «Молот» дома не смог обыграть альметьевский «Нефтяник» Пермские хоккеисты уступили гостям по буллитам Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 9 октября, ХК «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ принимал на своём льду «Нефтяник» из Альметьевска.

Матч получился упорным. В первые двадцать минут команды сумели забросить по одной шайбе. У хозяев автором стал Денис Ванин.

Второй период прошел безрезультативно, а в третьем — команды вновь сумели забить по одном голу, у пермяков отличился Даниил Сероух.

При счете 2:2 были назначены дополнительные пять минут игры. Но и они не выявили победителя. В серии буллитов гости оказались более удачливыми. Они сумели реализовать один шанс из пяти, в то время как пермские хоккеисты не забили ни разу.





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