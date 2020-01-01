За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 544 жителей Прикамья От COVID-19 cкончался 31 пациент Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 544 новых случая заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Госпитализированы 28 человек, остальным назначено амбулаторное лечение на дому.

В числе новых инфицированных 217 пациентов мужского пола, 327 — женского. Среди заболевших 55 детей, 57 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 162 — от 30 до 49 лет, 168 — от 50 до 64 лет и 102 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 106 221.

Выздоровели за сутки 377 жителей края, 31 скончался.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 4426 пациентов, 213 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 11,8%.

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