Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В афише Пермского театра оперы и балета произошли изменения
Вместо спектакля «Кармен» покажут «Бахчисарайский фонтан»
Спектакль, запланированный в Пермском театре оперы и балета на 19 октября, будет заменён: вместо оперы «Кармен» будет показан балет «Бахчисарайский фонтан». Таким образом, «Кармен» в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского можно будет увидеть только 17 октября.
Билеты, купленные на 19 октября, действительны. Их можно использовать по назначению и сходить на балет или вернуть по месту приобретения с возмещением 100% стоимости.
Причина замены спектакля — болезнь одного из участников.
По нашей информации, в этом году показы «Кармен» больше не планируются. Возможно, оперу можно будет увидеть в январе 2022 года.
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