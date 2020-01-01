Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В афише Пермского театра оперы и балета произошли изменения Вместо спектакля «Кармен» покажут «Бахчисарайский фонтан» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Спектакль, запланированный в Пермском театре оперы и балета на 19 октября, будет заменён: вместо оперы «Кармен» будет показан балет «Бахчисарайский фонтан». Таким образом, «Кармен» в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского можно будет увидеть только 17 октября.

Билеты, купленные на 19 октября, действительны. Их можно использовать по назначению и сходить на балет или вернуть по месту приобретения с возмещением 100% стоимости.

Причина замены спектакля — болезнь одного из участников.

По нашей информации, в этом году показы «Кармен» больше не планируются. Возможно, оперу можно будет увидеть в январе 2022 года.





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