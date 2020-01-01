За сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 22 территорий Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки диагноз «коронавирус» подтверждён у жителей 22 территорий региона.

Из 536 новых случаев 398 зафиксированы в Перми, в Пермском муниципальном районе выявлено 44 заболевших, в Краснокамском и Чусовском городских округах инфицированы по 14 человек.

Всего в Пермском крае за время пандемии подтверждено 105 677 случаев COVID-19.

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