Обзвонили 75 стран: с кем чаще всего созваниваются пермяки Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья стали чаще общаться с иностранцами. Объём мобильных звонков в другие страны вырос в два раза в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба МегаФона.

Суммарное количество минут, которое пермяки провели за международными переговорами, увеличилось почти в три раза. По данным телеком-аналитиков, такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

Жители региона стали говорить «Намасте» в семь раз чаще — именно настолько выросло число вызовов в Индию. На втором месте по этому показателю оказалась Австрия, жителям которой теперь говорят «Халё» в четыре раза чаще. Ровно настолько же выросло количество звонков в Польшу и Данию. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков в регионе.

Самые длительные беседы зафиксированы с жителями СНГ — средняя продолжительность звонка между пермяками и украинцами в этом году составляет 5,6 минуты. На втором месте — переговоры с Таджикистаном (4,5 минуты в среднем), затем с Узбекистаном (3,7 минуты в среднем).

Самые короткие разговоры «по делу» обычно случаются между пермяками, поляками и шведами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает минуты.

В целом в этом году пермяки обзвонили уже 99 уголков мира. В список новых направлений для общения жителей Прикамья в этом году добавилось 26 стран. Среди них связисты выделили десятку необычных: Бангладеш, Зимбабве, Камерун, Коста-Рика, Лисото, Мали, Мьянма, Никарагуа, Танзания и даже Папуа — Новая Гвинея.

Отметим, что Пермский край лидирует по общению с иностранцами среди соседей: на регион приходится наибольшее число международных вызовов. По этому показателю жители почти в полтора раза обгоняют Удмуртию и в два раза — жителей других соседних регионов — например, Коми и Кировскую область.

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