Олеся Максименко В Перми вынесен приговор преступной группе за незаконный доход в 170 млн руб. Все участники получили сроки и штрафы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесен приговор в отношении организатора и участников преступной группы, совершавших незаконные финансовые операции, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием было установлено, что с 2014 года по апрель 2016 года обвиняемые, используя подконтрольные фирмы-однодневки и индивидуальных предпринимателей, незаконно вывели свыше 5 млрд руб. При этом их личный доход составил не менее 170 млн руб.

Ленинский районный суд Перми приговорил организатора группы к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Восемь участников группы получили условные сроки от трёх до четырёх лет и штрафы от 250 тыс. до 700 тыс. руб.

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