Елена Синица В Прикамье выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом Общее число инфицированных в крае превысило 105 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 536 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 27 человек лечатся в больницах, 509 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 195 пациентов мужского пола, 341 — женского. Также среди заболевших 40 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 55 человек, от 30 до 49 лет — 185 человек, 143 — в возрасте 50–64 года и 113 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 105 677.

Сейчас в больницах края находятся 4367 человек, из которых 202 подключены к ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 10,3%.

За эти же сутки выздоровело 338 человек, умерло — 30.

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