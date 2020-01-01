Елена Синица Больше всего на выборы в Заксобрание среди «одномандатников» потратил Евгений Дёмкин Он израсходовал 3,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмкин

пресс-служба АО «ПЗСП»

По данным избиркома Прикамья, больше всего на выборы в краевой парламент потратил гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин (округ №3) — 3,9 млн руб.

В качестве спонсоров кандидата указаны АО «ПЗСП» (2 млн руб.) и ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова,15» (1,9 млн руб.).





Президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов (округ №12) израсходовал 3,5 млн руб., замгендиректора ПАО «Метафракс» Армен Гарслян (округ №16) — 3,1 млн руб., председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» Ирек Хазиев (2,8 млн руб.).





Меньше всего потратили на кампанию депутат Сергей Ветошкин (213,9 тыс. руб.), советник гендиректора по развитию «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Надежда Лядова (397,2 тыс. руб.), депутат Александр Третьяков (245,7 тыс. руб.).





Согласно документу, на счёт секретаря по молодёжной политике краевого КПРФ Анны Барановой средств не поступало (округ №11). Тем не менее она одержала победу в округе.

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