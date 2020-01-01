В Прикамье ищут подрядчика на строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман» Работы на объекте должны начаться в ноябре 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман»

permkrai.ru

Объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г. Чусового» к микрорайону Дальний Восток и нижним станциям подъёмника горнолыжного комплекса «Такман». Максимальная цена контракта — 185,6 млн руб. Заявки на участие принимаются до 28 октября.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, заказчиком объекта выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Проект, разработанный ООО «Уралстройпроект», прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение.

Первым участком строительства станет выезд на обход Чусового из города через микрорайон Дальний Восток (его протяжённость составит 287 м). Второй участок — съезд с обхода Чусового в направлении Такмана, он пройдёт немного в стороне от существующего съезда.

Работы на объекте должны начаться в ноябре 2021 года, а завершиться — в конце 2022 года.

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